Myrtle Sarrosa nag-offer ng P30,000 reward para sa nawalang cellphone

Labis ang panghihinayang ng aktres at cosplayer na si Myrtle Sarrosa sa pagkawala ng kanyang cellphone.
Sa kanyang Facebook account ay itsinika niya ang kanyang panghihinayang.
"Today, my phone got stolen during ToyCon," say niya.
Nag-offer ng reward si Myrtle sa sinumang makapagsosoli ng kanyang cellphone.
"Sa nakapulot o nakakuha po ng phone ko, nagmamakaawa po ako. Sana maibalik ninyo na lang po ito. I’m willing to give a P30,000 reward sa makakapagbalik nito," say niya.
"Hindi po ako galit. Honestly, I completely understand that people go through different circumstances in life. From the bottom of my heart, wala po akong galit o sama ng loob," dagdag pa ng aktres.
Itsinika ni Myrtle kung bakit gusto niyang mabalik sa kanya ang nawalang cellphone.
"Ang hiling ko lang po sana ay maibalik ang phone ko. Marami po kasi itong important memories, files and videos na for my content na hindi ko na mapapalitan," say niya.
"Please po. As long as maibalik ninyo ito, ibibigay ko po ang reward at hindi na po ako magtatanong pa. Maraming salamat po," dagdag pa niya.