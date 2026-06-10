Bilang ng nasawi sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 45

Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na lindol na yumanig sa Maasim, Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao.
Ayon kay Assistant Secretary Raffy Alejandro, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense (OCD), walong bangkay ang narekober sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Malita sa Davao Occidental.
Patuloy ding bineberipika ng mga awtoridad ang ulat tungkol sa 17 kataong nawawala. Sa bilang na ito, 13 ay mula sa Davao Occidental habang apat naman ay mula sa General Santos City.
Samantala, umabot na sa 630 ang bilang ng mga nasugatan kasunod ng malakas na pagyanig.
Naitala rin ang pinsala sa imprastraktura kung saan 29 na road network at 11 tulay ang naapektuhan ng lindol.
Tinatayang mahigit ₱562 milyon na ang halaga ng pinsala sa sektor ng imprastraktura.