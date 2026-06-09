Suspek sa Jee Ick Joo Slay Case, timbog matapos ang 10 taon

Matapos ang halos isang dekada ng pagtatago, naaresto na ng Philippine National Police (PNP) ang itinuturong utak sa pagdukot at malagim na pagpatay sa Korean national na si Jee Ick Joo noong 2016.
Inanunsyo ni Interior and Local Government (DILG) Secretary Jonvic Remulla ang pagkakadakip kay dismissed Police Lt. Col. Rafael Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City, dakong alas-5 ng umaga.
Ayon kay Remulla, natunton ng mga awtoridad si Dumlao matapos itong mamataan sa kasal ng kanyang anak na babae noong nakaraang linggo. Gayunman, mapupunta ang P1 milyong pabuya sa isang hindi pinangalanang tipster na nagbigay ng eksaktong lokasyon ng pugante.
Si Jee Ick Joo ay naging isa sa mga pinakakilalang biktima ng mga kontrobersiyang may kaugnayan sa kampanya kontra droga noong nakaraang administrasyon.
Matatandaang dinukot si Jee mula sa kanyang tahanan sa Angeles City, Pampanga. Kalaunan ay sinakal at pinatay siya, habang ang kanyang bangkay ay sinunog at flinush sa bowl ang abo nito Camp Crame sa Quezon City.