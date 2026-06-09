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DYARYO TIRADA

Suspek sa Jee Ick Joo Slay Case, timbog matapos ang 10 taon

(June 09 2026) DILG Secretary Jonvic Remulla with PNP Chief Melencio Nartatez, show the mug shot of Police Lt. Col. Rafael Dumlao the government's highest-ranking suspect in the abduction and murder of South Korean businessman Jee Ick Joo in 2016, during the press conference at Camp Crame in Quezon City, following of the arrest of the suspect. Photo/Analy Labor
(June 09 2026) DILG Secretary Jonvic Remulla with PNP Chief Melencio Nartatez, show the mug shot of Police Lt. Col. Rafael Dumlao the government's highest-ranking suspect in the abduction and murder of South Korean businessman Jee Ick Joo in 2016, during the press conference at Camp Crame in Quezon City, following of the arrest of the suspect. Photo/Analy LaborANALY LABOR
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Matapos ang halos isang dekada ng pagtatago, naaresto na ng Philippine National Police (PNP) ang itinuturong utak sa pagdukot at malagim na pagpatay sa Korean national na si Jee Ick Joo noong 2016.

Inanunsyo ni Interior and Local Government (DILG) Secretary Jonvic Remulla ang pagkakadakip kay dismissed Police Lt. Col. Rafael Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City, dakong alas-5 ng umaga.

(June 09 2026) DILG Secretary Jonvic Remulla with PNP Chief Melencio Nartatez, show the mug shot of Police Lt. Col. Rafael Dumlao the government's highest-ranking suspect in the abduction and murder of South Korean businessman Jee Ick Joo in 2016, during the press conference at Camp Crame in Quezon City, following of the arrest of the suspect. Photo/Analy Labor
Interpol-listed Korean fugitive recaptured in Parañaque
(June 09 2026) DILG Secretary Jonvic Remulla with PNP Chief Melencio Nartatez, show the mug shot of Police Lt. Col. Rafael Dumlao the government's highest-ranking suspect in the abduction and murder of South Korean businessman Jee Ick Joo in 2016, during the press conference at Camp Crame in Quezon City, following of the arrest of the suspect. Photo/Analy Labor
Ex-cop in Jee Ick Joo kidnap-slay case arrested

Ayon kay Remulla, natunton ng mga awtoridad si Dumlao matapos itong mamataan sa kasal ng kanyang anak na babae noong nakaraang linggo. Gayunman, mapupunta ang P1 milyong pabuya sa isang hindi pinangalanang tipster na nagbigay ng eksaktong lokasyon ng pugante.

Si Jee Ick Joo ay naging isa sa mga pinakakilalang biktima ng mga kontrobersiyang may kaugnayan sa kampanya kontra droga noong nakaraang administrasyon.

Matatandaang dinukot si Jee mula sa kanyang tahanan sa Angeles City, Pampanga. Kalaunan ay sinakal at pinatay siya, habang ang kanyang bangkay ay sinunog at flinush sa bowl ang abo nito Camp Crame sa Quezon City.

Department of Interior and Local Government (DILG)
Philippine Natinal Police (PNP)
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