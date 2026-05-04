Lalaki, timbog sa umanong pagpatay sa 72-anyos na ina

BOKOD, BENGUET — Inaresto ng pulisya ang isang lalaki sa Daclan, Bokod, Benguet matapos umanong paslangin ang sarili nitong 72-anyos na ina.
Isinagawa ang pag-aresto matapos makita ng mga saksi ang bangkay ng biktima na inilibing sa loob ng kanilang lupain.
Ayon sa ulat ng Benguet Police Provincial Office (BPPO), nakita umano ng isang saksi ang suspek na naghuhukay sa kanilang bakuran. Ipinadala nito ang kanyang anak upang tingnan ang lugar. Kasama ang ama nito, nadiskubre ng bata ang paa ng biktima na nakausli mula sa mababaw na hukay.
Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, posibleng dumaranas ng depresyon ang suspek. Patuloy na inaalam ng mga awtoridad ang eksaktong pangyayari at motibo sa insidente.
Naganap ang krimen bandang 8:20 p.m. ng Linggo, ika-3 ng Mayo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bokod Municipal Police Station (MPS) ang suspek habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.