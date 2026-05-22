2 bata sa Cebu, nasawi matapos ma-trap sa sasakyan

Dalawang batang lalaki na ilang araw na nawawala ang natagpuang patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa isang garahe sa Brgy. Tuyan, Naga City, Cebu.
Kinilala ang mga biktima na sina Remart Cunag at Jeff Xian Abellar, kapwa pitong taong gulang. Iniulat silang nawawala noong Lunes, at nitong Martes ay natagpuan ang kanilang mga bangkay.
Ayon sa mga ulat, nagpaalam umano ang dalawang bata noong Linggo na maglalaro lamang, ngunit hindi na nakauwi kaya agad silang ini-report sa pulisya bilang nawawala.
Sinabi ni Lt. Col. Dexter Calacar, hepe ng Naga City Police Station, na wala silang nakitang palatandaan ng foul play sa pagkamatay ng dalawang bata.
Batay sa CCTV footage at imbestigasyon ng pulisya, nakitang naglalaro ang dalawa at nakarating sa parking area kung saan natagpuan ang kanilang mga katawan sa loob ng isang nakaparadang sasakyan.
Pinaniniwalaang naglalaro ang mga bata sa loob ng kotse at aksidenteng na-trap sa loob nito. Dahil dito, posibleng sila ay nasuffocate o nawalan ng sapat na hangin na naging sanhi ng kanilang pagkamatay.