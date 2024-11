CAVALIERS SINILO ANG PELICANS

LOS ANGELES (AFP) -- Umiskor si Ty Jerome ng 29 puntos upang makabangon ang Cleveland Cavaliers mula sa kanilang unang pagkatalo sa season sa pamamagitan ng 128-100 paggupo sa New Orleans Pelicans sa National Basketball Association (NBA) noong Miyerkules.

Nakita ng Cavs ang kanilang 15-game unbeaten streak na dinala ng Boston Celtics noong Martes ngunit dinomina ang New Orleans sa pamamagitan ng wire-to-wire na panalo bago ang kanilang home crowd.

Palaging may kontrol ang Cleveland laban sa nahihirapang bahagi ng Pelicans na bumagsak sa kanilang ikasiyam na talo sa 10 laro.

Matapos sumabog sa 69-55 na kalamangan sa halftime, ibinagsak ng Cavs ang martilyo sa ikatlong quarter, na dinaig ang New Orleans 36-18 upang buksan ang 32-puntos na kalamangan patungo sa huling yugto bago lumakad sa panalo.

Nahirapan ang Cavaliers mula sa labas ng arko sa pagkatalo noong Martes sa NBA Cup sa Boston ngunit natamasa ang mas malaking tagumpay mula sa three-point range laban sa New Orleans.

Naubos ni Jerome ang pito sa 12 pagtatangka mula sa three-point distance, na nag-rattle sa anim sa mga ito sa isang kahanga-hangang second-quarter display na nakakita sa kanya ng 20 puntos.

Nag-apoy din si Georges Niang, nag-shoot ng anim na tres para matapos na may 20 puntos.

Dahil sa panalo, napaangat ng Cleveland ang kanilang record sa 16-1 sa tuktok ng Eastern Conference. Bumagsak ang Pelicans sa 4-12 at nananatiling isang puwesto sa ilalim ng Western Conference.

Si Cleveland coach Kenny Atkinson ay sumaludo sa electric second-quarter barrage ni Jerome na nagpatayo ng home crowd.

“It was great. Those moments don’t happen a lot in the NBA,” sabi ni Atkinson. “It was like a superstar performance quite honestly, that’s so rare. It was great for the crowd, great for the group and great for Ty.”

Sa iba pang laro, nasungkit ni Giannis Antetokounmpo ang kanyang ikatlong 40-point game ng season matapos na umiskor ng 41 puntos na may siyam na rebounds at walong assist sa 122-106 blowout ng Milwaukee Bucks sa Chicago Bulls.

Si Antetokounmpo ay sinuportahan ng 21 puntos mula kay Brook Lopez at 20 puntos mula kay Damian Lillard habang ang Milwaukee ay umunlad sa 6-9 para sa season upang umakyat sa ika-10 sa Eastern Conference.

Sa Memphis, ipinagkibit-balikat ni Joel Embiid ang kamakailang kontrobersiya sa labas ng korte upang umiskor ng 35 puntos, ngunit hindi ito sapat para pigilan ang Philadelphia 76ers na bumagsak sa 117-111 pagkatalo laban sa Grizzlies.

Si Embiid ay iniulat na inutusan ng teammate na si Tyrese Maxey dahil sa kanyang pagkahuli sa isang maigting na talakayan sa locker room kasunod ng pagkatalo ng Sixers sa Miami noong Lunes.

Tumugon si Embiid na may season-high na 35 puntos na naging talo na pagsisikap. Ang Sixers ay 2-12 para sa season at nananatiling nakaugat sa ilalim ng Eastern Conference.

Sa tuktok ng Western Conference, dinomina ng Golden State Warriors ang Atlanta Hawks 120-97 upang umunlad sa 11-3.

Nanguna ang Warriors sa kalagitnaan ng unang quarter at nanguna ng hanggang 31 puntos sa kaagahan ng ikatlong quarter bago nilantakan ang tagumpay sa Chase Center.

Pinangunahan ni Andrew Wiggins ang Warriors na umiskor ng 27 puntos habang si Stephen Curry ay may 23 puntos.

Ang Oklahoma City Thunder, pangalawa sa Western Conference, ay nagpatuloy sa paghabol sa Golden State sa pamamagitan ng 109-99 pagkatalo sa Portland Trail Blazers.

Pinangunahan ni Jalen Williams ang Thunder na may 30 puntos habang nagdagdag si Shai Gilgeous-Alexander ng 28.

Nagpatuloy ang mga problema ng Phoenix Suns dahil sa injury kung saan bumagsak ang koponan sa ikalimang sunod na pagkatalo sa 138-122 drubbing sa kanilang tahanan sa New York Knicks.

Sina Jalen Brunson at Karl-Anthony Towns ay nagsanib para sa 70 puntos sa isang mariing panalo sa kalsada para sa Knicks, na umunlad sa 9-6.

Nag-post si Brunson ng pitong three-pointers na may 10 assists sa kanyang paraan upang umiskor ng 36 puntos, habang si Towns ay nagtapos sa 34 habang anim na manlalaro ng New York ang nag-crack ng double figures.