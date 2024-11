RED LIONS DINUROG ANG GENERALS

Nag-aalab na performance ang ipinakita ng San Beda University nang durugin nito ang Emilio Aguinaldo College, 89-59, sa Season 100 National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament noong Miyerkules sa Filoil EcoOil Center sa San Juan.

Sa pagputok ni Emman Tagle, ang Mendiola-based cagers ay naging madali sa paghagupit sa Generals patungo sa kanilang ika-10 panalo sa 15 laro na nagsiguro sa kanila ng kahit man lang playoff para sa Final Four spot.

Ang 25-anyos na gunner mula sa Quezon Province ay nagmula sa bench para maghatid ng 20 puntos habang si Bismark Lina ay nagdagdag ng 18 markers para sa Red Lions, na nakakumpleto ng matamis na paghihiganti matapos makaranas ng 13-point setback sa Generals noong Setyembre, 55-78.

Inamin ni Tagle na ang retribution ang kanilang pangunahing motibasyon sa paghahatid ng isa sa kanilang pinakamahusay na laro ngayong season.

“They beat us in the first round so there’s an added motivation heading into this game. We don’t want to lose to them twice,” sabi ni Tagle, na pumutok ng 17 puntos sa unang quarter para tulungan ang San Beda na diktahan ang tempo sa pamamagitan ng napakalaking 48-29 lead sa halftime.

Sumama sa scoring parade si Zane Jalbuena, pinatumba ang isang three-pointer sa huling 11.3 segundo para ibigay sa Lions ang kanilang pinakamalaking kalamangan sa 33 puntos, 89-56, para selyuhan ang masaker.

“I just stayed aggressive. The Final Four standings are tight and I’m trying my best to help the team.”

Ngunit ang paghihiganti ang huling nasa isip ni San Beda coach Yuri Escueta.

Binigyang-diin ng young mentor na ang pagbabalik sa kanilang first-round tormentor ay hindi ang kanilang pangunahing intensyon dahil nakatutok sila sa pagsemento sa kanilang puwesto sa Final Four.

“Our motivation was to improve our standings in the playoff, not really to avenge that loss against EAC,” sabi ni Escueta, na ang mga ward ay nangangailangan ng isa pang panalo bago pormal na sumali sa lider ng College of Saint Benilde at finalist ng nakaraang season na Mapua University sa susunod na round.

“Our focus is getting that Final Four seed.”

Si Escueta, na isa ring assistant coach ng TNT Tropang Giga sa Samahang Basketbol ng Pilipinas, ay umaasa rin na mas magiging consistent si Tagle sa kanilang pagpasok sa krusyal na kahabaan ng kanilang pagtatanggol sa titulo.

“Ito ang inaasahan ko kay Emman bago magsimula ang season. Sana, patuloy siyang maging aggressive,” Escueta said.

Ang kapitan ng koponan na si Yukien Andrada ay humampas ng 14 puntos, limang rebound, at limang assist para sa San Beda, na nakakuha ng napakalaking momentum patungo sa kanilang second-round showdown sa Letran College noong Linggo.

Samantala, nagtala sina King Gurtiza at Harvey Pagsanjan ng tig-10 puntos para sa Generals, na ngayon ay nasa three-way tie sa ikaapat na puwesto kasama ang Knights at Lyceum of the Philippines University na may 7-8 record.

Ang iskor:

San Beda (89) – Tagle 20, Lina 18, Andrada 14, Royo 9, Puno 9, Songcuya 6, Tagala 5, Gonzales 3, Payosing 3, RC Calimag 2, Estacio 0, Bonzalida 0, Celzo 0, Richi Calimag 0.

EAC (59) – Gurtiza 10, Pagsanjan 10, Doromal 6, Bacud 6, Quinal 5, Loristo 5, Oftana 5, Ednilag 4, Ochavo 2, Jacob 2, Postanes 2, Lucero 2, Luciano 0, Bagay 0, Umpad 0.

Quarterscores: 24-17, 48-29, 66-35, 89-59.