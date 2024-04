Mananakbong Cebuano dinomina ang Milo Marathon sa Manila

Isang pares ng mananakbong Cebuano ang naguna sa Manila leg ng 2024 National Milo Marathon kahapon sa Mall of Asia Concert Grounds.

Parehong kumakatawan sa SpectrumRunners sina Florendo Lapiz at Lizanne Abella na namuno sa men’s at women’s division ng 42-kilometrong karera na itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong marathon sa bansa.

Bukod sa tropeo at perang premyo na tig-P50,000, kapwa nakakuha din sina Lapiz at Abella ng tiket sa pambansang finals na gaganapin sa Cagayan de Oro City sa Disyembre.

Kahanga-hanga ang 33-anyos na si Lopez. Matapos tanggihan ang titulo noong nakaraang taon, tinakbo niya ang mga patag na kalye ng mga siyudad ng Pasay, Maynila at Parañaque sa loob ng dalawang oras at 42:33 minuto upang talunin sina Salvador Polillio (2:49:54) at Welfred Esporma (2:58: 51) sa karera na nagsimula ng isang oras lampas hatinggabi upang iwasan ang nakakapasong init ng umaga.

“Ako ay pinagpala na maging kampeon matapos makakuha ng pangalawang pwesto noong nakaraang taon,” sabi ni Lapiz, isang welder mula sa bayan ng Carcar sa Cebu.

Samantala, maganda rin ang ginawa ni Abella. Tumawid siya sa finish line sa 3:21:05 para maghari sa women’s division na dating pinamumunuan ni Maricar Camacho.

Si Camacho, gayunpaman, ay nakakuha ng pilak na medalya sa oras nag 3:26:19. Pumangatlo si Jewel de Luna sa oras na 3:27:05.

“Masaya ako dahil ito ang kauna-unahan kong panalo sa women’s 42 km,” ayon sa mananakbo ng Minglanilla, Cebu na nagtapos sa pangatlong ranggo noong nakaraang taon.

“Ang target ko dito ay makatapos lang sa top three,” aniya.

Samantala, nanguna sa women’s half-marathon event ang Southeast Asian Games gold medalist na si Christine Hallasgo habang ang pambansang atleta na si Richard Solano.

Mahigit 20,000 mananakbo ang sumali sa iba’t ibang distansya sa leg na ito ng Milo Marathon.