Janella Salvador desididong mag-teatro

Matapos mawalan ng pagkakataong maging bahagi ng cast ng “One More Chance” na musikal, nananatiling determinado ang Kapamilya singer-actress na si Janella Salvador na balang araw ay magtanghal sa teatro.

Kinumpirma ni Salvador sa ABS-CBN News kamakailan na nakatanggap siya ng alok para sa musical, na tumatakbo na sa PETA Theater Center.

Naalala ni Salvador na may pinagkakaabalahan siya nang alukin sa “One More Chance” kaya hindi siya nakapangako roon.

Pero gusto pa rin niyang harapin ang hamon ng musical theater -- posibleng sa malapit na hinaharap.

“Sana bago ako mag-30, ano, makapag-theater na ako,” aniya, ayon sa ABS-CBN News. “Kasi gusto ko talaga, ever since. I was a theater kid, and obviously growing up with my mom in theater, I really, really wanna try it.”

Ginampanan ng ina ni Salvador na si Jenine Desiderio ang papel ni Kim sa isang produksyon ng “Miss Saigon” noong 1990s.

“Hopefully dumating ‘yung oras na ma-prioritize ko na talaga siya,” dagdag ni Salvador.

Samantala, ang focus ni Salvador ay ang pag-promote ng kanyang pelikula kasama si Win Metawin, ang “Under Parallel Skies,” gayundin ang kanyang bagong single, “Headtone.”

Ang kanta, na inilabas noong Marso, ay isang maalinsangan na track na nagsasabi sa kuwento ng isang babaeng “naghihintay para sa kanyang kasintahan na magkaroon ng isang madamdaming pagtatagpo.”

“Ako kasi, I want my music to be able to grow along with me. So obviously as I mature and as I learn in life, I would want the same to be reflected sa music ko,” paliwanag niya sat ema ng kanta.

Balak niyang maglabas ng isa pang single sa lalong madaling panahon at kasalukuyang nagsusulat ng kanta na isasama sa kanyang bagong album.