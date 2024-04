David Murrel ka-Barangay Ginebra na

Tinapalan ng Barangay Ginebra San Miguel ang butas na iniwan ng mga napinsalang manlalaro nito nang mapapirma nila ng kontrata ang unrestricted free agent na si David Murrell bilang pandagdag pwersa matapos walang tumutol na koponan sa pagkuha sa kanya, ayon sa pahayag ng Philippine Basketball Association (PBA) kahapon.

Pinili ng Kings si Murrell pagkatapos ng deadline para sa iba pang siyam na hindi San Miguel Corporation na koponan na agawin ang slam dunk champion mula sa Magnolia team sa free agency noong Martes.

Alinsunod sa mga panuntunan ng liga, ang mga libreng ahente ay hindi maaaring direktang kunin ng mga kapatid na koponan maliban kung i-waive ng iba pang mga club ng liga ang kanilang karapatan na kunin ang libreng ahente.

Kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marcial nitong Miyerkoles sa media na walang koponan ang nagpahayag ng interes na kunin si Murrell, dahilan upang malaya siyang pumirma ng kontrata sa Ginebra, na sinalanta ng injury sa No. 2 at 3 na posisyon.

Ang pagdating ni Murrell ay magbibigay sa Kings ng isang lehitimong kapalit ng nahulog na si Jamie Malonzo. Napinsala ni Malonzo ang kaliwang binti niya matapos ang pagkadulas sa kanilang panalo laban sa NorthPort noong Abril 14 sa nagpapatuloy na Philippine Cup.

Bago si Malonzo, nawala rin sa Ginebra sina Aljon Mariano at Jeremiah Gray dahil rin sa tinamo nilang pinsala sa bukung-bukong at tuhod.

Samantala, inilipat ng Kings si Jared Dillinger sa unrestricted free agent na may rights to salary para bigyan ng puwang si Murrell.

Nauna nang nagpahiwatig si coach Tim Cone na gumawa ng ilang transaksyon para punan ang kanyang roster habang ang Ginebra, na may hawak na 6-3 win-loss record at nasa solo third spot, ay papasok sa quarterfinals.

Kamakailan lamang ay nakita ng Gin Kings ang pagbabalik ni Scottie Thompson matapos mapalampas ang kanilang unang anim na laro dahil sa mga matagal na isyu.

Inaasahang makikikilos si Murrell sa pakikipaglaban ng Ginebra sa Converge sa Abril 27 sa Cagayan de Oro.