84 na buhay na gagamba naharang sa NAIA

Iniulat ng mga opisyal ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport (BoC-NAIA) ang pagharang nila ng mga puslit na gagamba sa Central Mail Exchange Center (CMEC).

Matapos isiwalat ng unang x-ray scanning sa mga parsela ang mga kahina-hinalang larawan, pisikal na sinuri ng mga customs inspector ang mga laman nito at dito na nadiskubre ang 84 na buhay na spiderling.

Ang parsela, na idineklara na "origami" na mga kalakal, ay ipinadala mula sa Poland at ipinadala sa isang partikular na tao na taga-Binan, Laguna.

Ayon sa BoC-NAIA, ang pagtatangkang magpuslit ng mga gagamba ay malinaw na paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Wildlife Resources Conservation and Protection Act.

Binigyang-diin ng BoC na “ang pag-iwas sa pagpupuslit ay isang mahalagang hadlang laban sa pagsasamantala sa wildlife at sa pagpapanatili ng matatag na pambansang biosecurity at balanseng ekolohiya.”

Tiniyak ni BoC-NAIA district collector Atty. Yasmin O. Mapa sa publiko na ang daungan ay patuloy na magiging mapagmatyag at nakatuon sa pagbabantay sa hangganan ng bansa laban sa anumang uri ng smuggling, lalo na ang likas na yaman.