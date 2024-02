Kampo ni Astrolabio wawakasan ang paghahari ni Nakatani

May pormula at taktika na si Vincent Astrolabio (kanan) at kanyang tagasanay na si Nonou Neri upang pabagsakin si Junto Nakatani.. MULA SA TIEBREAKER TIMES

TDT Sa isang lugar sa Davao City, naroon si Vincent Astrolabio at binabalak ang pagbagsak ng isa sa pinakatanyag na kampeong boksingero ng Japan. Siya ay si Junto Nakatani, na kamakailan ay nakuha ang korona ng World Boxing Council sa bantamweight class. “Nakagawa na talaga ako ng paraan para talunin mo siya,” sabi ni Neri sa DAILY TRIBUNE kahapon matapos mag-workout sa MP Boxing Gym sa Davao kasama ang kanyang lead trainer na si Nonou Neri. Naisako ni Nakatani ang kanyang pangatlong world title sa kasing daming weight classes nitong katapusan ng linggo sa Tokyo. Ang kaliweteng Nakatani ay nanalo sa ikaanim na round nang ma-knockout niya si Alejandro Santiago ng Mexico sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena. “Matangkad siya at mas mahaba ang abot pero kung gusto mong manalo, hahanapin mo,” sabi ni Astrolabio. “Kung hahayaan mo siyang magdikta ng tempo at manatili sa harapan mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong talunin siya,” ayon sa dating kasama sa pangkat ng tagasanay ng eight-division champion Manny Pacquiao. “Kailangang makapasok ka sa loob at huwag siyang payagang mag-set up.” Naunsyame si Astrolabio sa tangkang makuha ang world title noong nakaraang taon sa Stockton, California at natutunan niya ang isang leksyon mula sa pagkatalo sa puntos kay Jason Moloney ng Australia: hindi na siya magiging gun-shy fighter. Kasunod ng pagkatalo kay Moloney, natagpuan ni Astrolabio nakalaban naman niya si Nawaphon Kaikanha ng Thailand noong Agosto noong nakaraang taon sa Bangkok. “Ang laban na iyon ay nagpabago kay Astrolabio at ngayon siya ay handa na para sa panibagong crack sa world title,” sabi ni Neri. Dahil sa 11th-round knockout niya kay Kaikanha, nakuha ni Astrolabio ang karapatang hamunin si Nakatani, na gumamit ng tangkad, haba ng kamay at lakas ng suntok sa pagbuwag kay Santiago. “Handa kaming harapin si Nakatani. Gawin natin,” bulalas ni Neri. Si Neri ay nasa ilalim ng MP na pag-aari ni Manny Pacquiao. Ang promoter ay pinamumunuan ng mahusay na Amerkanong dealmaker na si Sean Gibbons.