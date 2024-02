Ganuelas-Rosser Ka-Tropa na

Makakakuha na ng malaking tulong ang frontline ng TNT Tropang Giga matapos mapunta si Brandon Ganuelas-Rosser sa koponan bago ang Philippine Basketball Association Philippine Cup na nakatakdang magbukas bukas sa Ynares Center sa Antipolo City.

Sa isang serye ng mga trade na inaprubahan ng Commissioner’s Office noong Lunes ng hapon, ipinadala ng NLEX si Ganuelas-Rosser sa Blackwater para sa Ato Ular, Yousef Taha at sa first-round pick nito sa Season 51.

Ngunit ang pagbabalik ni Ganuelas-Rosser sa Bossing, ang koponan na nakakuha sa kanya ng top overall pick noong 2022, ay hindi na magpapatuloy pagkatapos nilang ipadala siya sa TNT Tropang Giga kapalit ng nasugatang big man na sina Justin Chua, Jaydee Tungcab, at ang una nitong- round pick din sa Season 51.

Ang paglipat ni Ganuelas-Rosser sa TNT ay hindi lamang magsasama-sama sa kanya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Matt, ngunit matutugunan din ang kakulangan ng squad sa mga shaded lane.

Ang TNT ay lubhang nangangailangan ng isang malaking tao kasunod ng kawalan ng 6-foot-7 na si Poy Erram, na wala pa rin matapos sumailalim sa operasyon upang ayusin ang kanyang napunit na medial collateral ligament noong nakaraang taon.

Nakuha na ng Tropang Giga ang 6-foot-6 na si Barkley Eboña mula sa libreng ahensya noong nakaraang linggo, na muling pinagsama ang team manager na si Jojo Lastimosa na dating bahagi ng coaching staff noong siya ay nasa Far Eastern University pa sa University Athletic Association of the Philippines .

Ang 6-foot-6 Ganuelas-Rosser ay nag-average ng 8.4 points, 3.6 rebounds at 1.8 blocks kada laro kasama ang NLEX sa katatapos na Commissioner's Cup.

Nakatakdang makuha niya ang kanyang baptism of fire sa Tropang Giga sa pagharap nila sa Rain or Shine sa opener sa Martes.