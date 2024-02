Janine Gutierrez may mensahe sa yaya

Isang makabagbag-damdaming mensahe ang ibinahagi ng aktres na si Janine Gutierrez para sa long-time nanny nilang magkakapatid na si Yaya Pat na kamakailan ay nag-celebrate ng kanyang 70th birthday.

Sa kanyang IG, tinawag niyang “heart of our family” ang kanilang yaya na nagsilbi sa kanila noon pa mang bago pa siya ipanganak.

“Happy happy 70th birthday, yaya pat!! Since before I was born, hanggang ngayon, sa kabila ng lahat nandiyan ka,” pagbati ni Janine kasama ang ilang throwback photos and video nilang dalawa at ilang mga bagong litrato kasama ang kanyang mga kapatid na sina Jessica, Diego, at Maxine.

“We wouldn’t be who we are today if not for you,” saad niya.

Ayon pa kay Janine, ang Yaya Pat daw niya ang dahilan kung bakit siya sumundo sa yapak ng kanyang Mama Lotlot at Papa Monching, at pumasok sa showbiz.

“Kaya lang naman ako naglakas-loob na sumubok mag-artista, dahil at para naman talaga sayo,” lahad ng aktres.

Sisikapin din umano niyang masuklian ang ipinakita nitong kabaitan, loyalty, at sakripisyo para sa kanilang pamilya.

“Kahit alam ko na hindi ko mapapantayan lahat ng ibinigay, itinuro, sinakripisyo at ginawa mo para sa aming magkakapatid at kina mama at papa, sana alam mo na patuloy kong susubukang tapatan ito,” pagtitiyak ni Janine.