Programs and projects of the government being done by President Ferdinand Marcos Jr. are indeed not reaching the camp of Vice President Sara Duterte, as they have no time to watch and monitor them, Palace press officer and Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, realized on Thursday.
This was after the Office of the Vice President’s (OVP) newly installed mouthpiece, Atty. Paolo Panelo, admitted in a television interview that he was not appointed to match Castro, and the Palace spokesperson’s pronouncements sometimes should not be taken seriously.
“Ang ating sinasabi at ating tinutugunan lalong-lalo na dito sa ating press briefing, ay hindi lamang ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Nag-uumpisa po tayo sa mga programa, sa mga nagawa na at gagawing mga plano ng Pangulo at ng administrasyon para sa ating mga kababayan,” Castro said in a media briefing in Malacañang.
“Ngayon natin nakitang may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Bise Presidente ay nagmumukhang clueless, walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa, ito pala iyong dahilan: Walang panahon na makinig, walang panahon na manood at walang panahong pakinggan nang seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan iyon. Kawalan nila iyon, hindi natin kawalan iyon,” she stressed.
Castro said she understands if the OVP is not mindful of what she has been saying regarding the programs of President Ferdinand Marcos Jr., nor the fact that they cannot even think or mention her name and her position.
“At aasahan natin ngayon mula sa Bise Presidente at sa kaniyang mga alagad na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi kahit na ang aking pangalan o ang aking posisyon aasahan nating hindi na nila babanggitin; pati sa kanilang isipan ay hindi nila iisipin ang aking pangalan, ang aking posisyon at ang aking lahat ng sinasabi,” according to Castro.
In the context of taking her seriously, Castro said the pronouncement mirrors the attitude and character of Panelo.
“Kayo mag-isip, may paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Magandang salita, pero sa kailaliman niyan mababasa ninyo kung ano ang nilalaman,” she ended.