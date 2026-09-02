Nagkaroon ng panic buying sa ilang bahagi ng Tarlac City matapos gumuho ang Aquino at Agana bridges, na nagputol sa direktang daan patungo sa sentro ng lungsod.
Halos 20 oras ang pagitan ng pagguho ng dalawang tulay na nagsisilbing pangunahing daanan ng ilang komunidad sa kanlurang bahagi ng Tarlac, kabilang ang Barangay Tibag at San Isidro.
Dahil dito, dumagsa ang mga residente sa mga grocery store at talipapa upang mag-imbak ng mga pangunahing pangangailangan, sa pangambang tumaas ang presyo at magkaroon ng kakulangan sa suplay.
Ilang tindahan ang agad na naubusan ng canned goods at karne. Samantala, napipilitan ang mga residente at motorista na gumamit ng mas mahahabang alternatibong ruta, kabilang ang biyahe patungong Sta. Ignacia na umaabot sa halos 22 kilometro.