Napagkamalang may dalang ilegal na droga ang isang 17-anyos na Grade 9 student sa Bacolod City matapos makitaan ng puting kristal na sangkap sa loob ng kanyang bag.
Gayunman, nang suriin ng mga awtoridad, napag-alamang tawas lamang ang laman nito at hindi shabu.
Ayon sa pulisya, posibleng biktima ng pambu-bully ang estudyante, dahil sinabi nitong wala siyang kaalam-alam kung paano napunta ang tawas sa kanyang bag.
Patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad sa pamunuan ng paaralan upang matukoy kung sino ang posibleng naglagay ng tawas sa kanyang gamit.
Samantala, nasa pangangalaga na ng City Social Welfare Office ang menor de edad matapos siyang makaranas ng trauma bunsod ng insidente.