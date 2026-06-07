'Scripted na nga, nagkakamali-mali pa': Gadon hits Cayetano and Marcoleta BRC hearing

Presidential Adviser on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon on Sunday hit back at Senators Alan Peter Cayetano and Dante Marcoleta, cautioning the public against "scripted" allegations from the so-called "maleta boys" handled by the "bogus" Senate majority group led by the two lawmakers.
In a video statement, Gadon said it is very clear that the main objective of Sen. Cayetano's group in taking the leadership of the Senate is to block the impeachment case against Vice President Sara Duterte.
"Ang bogus at pekeng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga diyan sa 18 marines (maleta boys) na pinangunahan ni Dante Marcoleta ay halatang-halata na sabog at halatang-halata na scripted. Scripted na nga, nagkakamali-mali pa. Saan ba kayo nakita, na mas kabisado pa ni Marcoleta ang mga dapat na script na dapat sasabihin ng mga maleta boys," Gadon explained.
"Lahat ng kuwestion, leading questions para magkaroon ng idea ang mga marines kung ano ang isasagot. Di magtugma ang mga lugar at mga pangalan at iyong mga taong sangkot," he added.
The scenario at the said Senate investigation, according to Gadon, has "no probative value" as the committee members themselves were surprised when the "maleta boys" disclosed that they also delivered money to Senators Loren Legarda and Mark Villar.
"Isipin niyo, pati si Senator Loren Legarda isinangkot nila, at saka si Senator Mark Villar. At iyon ay kasama sa mga affidavit nila (marines). Hindi siguro nila nabasa ang mga affidavit na iyan, mga ilan buwan na ginawa, kaya nabulaga sila at hindi na binanggit uli sa hearing, kasi nga maging declaration against self-interest nila iyan. Hindi ko sinasabi na may kasalanan dito sina Senator Legarda at Senator Mark Villar," Gadon said.
"Halata na ito ay palabas, at scripted na pinamumunuan ni Dante Marcoleta upang mailihis ang imbestigasyon o ang trial ng impeachment ni VP Sara. Kasi iwas na iwas sila diyan na ma-impeach si Sara. Despite the bunch of evidence and witnesses sa kaso na iyan ni VP Sara, gusto nila harangin ito, at gusto nila i-acquit ito at i-dismiss ang kaso," Gadon further explained.
"Kaya lang, talaga namang kawalanghiyaan na iyan. Panloloko na sa ating mga Pilipino na hindi na natin masisikmura. Kaya mga kababayan, bantayan natin ang kilos ng grupo na ito (Cayetano group) na nagkukunwari na makabayan. Yun pala ay kampi sa magnanakaw!" he added.