B-day party ng biyenan at hipag inisnab ni Maine Mendoza?

Talk of the town ngayon ang absence ni Maine Mendoza sa joint birthday celebration ng hipag niyang si Ria Atayde at biyenang si Art Atayde.
Nag-post kasi ng video si Bayani Agbayani sa Tiktok at marami ang nakapansin na wala si Maine sa party. Kalaunan ay dinelete ni Bayani ang video.
With this, kumalat ang chikang hiwalay na sina Maine at Arjo Atayde.
Mix naman ang reaction ng netizens sa chikang may matinding pinagdadaanan ang couple at mukhang hiwalay na nga sila.
"Pwede naman ma absent, hiwalay agad ang speculation."
"Nong bday celeb ni maine sa eb, parang absent si cong."
"Kaya nga bakit kelangan idelete kung di yun issue? Hahahahah."
"Wala pa sila anak. Madali pang mag babayu."
"Kaya pala sa IG post ni lalake eh their marriage thru ups and downs. Alam na this."
"D mo nmn mpipigil mga yan ksso nga lng nagpost si bayani."
"Baka dahil sa controversies ng family ni guy kaya ayaw maassociate ni Maine."
"If true, good for Maine!She was principled when she was starting out. I hope she does the right thing."
"ok sana kaso she tried to deny it pa. ayun nainis na mga netizens sa kanya. plus she keeps on flexing their travel pa na parang walang delicadeza."
"She can travel naman talaga with her own money. But she was associated with this family kaya pumangit."
"Buti nalang wala pa silang naging anak."
"Wala din post si mother sylvia nung birthday ni Maine."
"lol.they are very much together.oa sa hiwalay.kaka birthday lang ni Maine."
"Sure ako may ibang commitment si Maine. Remember may trabaho pa din sya. showbiz and business. Nakita lang na hindi sya present hiwalay na agad? Gumawa na agad kayo ng kwento. Tapos pag nag explain sya magagalit kayong mga bashers. Pero ako for sure mag eexplain si Maine ibash nyo man o hindi kasi laging may sagot si Maine at laging open sa mga fans."
"Di na nga kailangan magpaliwanag ni Maine eh. Sadyang yung mga bashers na inggit nalang ginagawa syang relevant. Hindi naman sya nag iingay kung talagang mag absent lng sya in one occassion eh marami pa namang next time. Ayan isang occassion lng break na agad alam natin Maine will address us kung may problema talaga ayaw kasi nya gawing tanga mga fans nya ganyan katapang ang Menggay."
"Ratatat nanaman ang mga bashers. Tapos pag dineny na yan ni Maine at patuloy padin sila sa relationship, ipipilit na hiwalay na or magagalit sila kay Maine kasi di maiwan.. lam na yan. Bashers will always be bashers tapos magtataka sila kung bakit parelevant eh iniintriga nyo eh na para bang alam nyo ang lahat. Kasama ba kayo sa relasyon?"