Muling nakasungkit ng gintong medalya si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa Halberstädter Höhenflug – 1. Internationales Stabhochsprung-Meeting auf dem Domplatz sa Germany nitong ika-1 ng Agosto.
Nakapagtala si Obiena ng panibagong medalya sa kanyang European tour matapos malampasan ang 5.76-meter mark para masungkit ang gintong medalya.
Sinundan siya ni Seifeldin Abdelsalam ng Qatar, na nagtala ng 5.66 metro para sa silver, habang nakuha naman ni Cole Walsh ng United States ang bronze matapos malampasan ang 5.56 metro.
Dahil sa panalo, umabot na sa anim ang gintong medalya ni Obiena sa kanyang kasalukuyang European campaign.
Nasa Europa ngayon si Obiena bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa nalalapit na Aichi-Nagoya Asian Games ngayong taon, kung saan susubukan niyang depensahan ang kanyang titulo.
Matatandaan ding dito naitala ni EJ ang Asian record na 5.90 meters noong 2023, kung saan natalo niya ang ercord ng Hapon na si Seito Yamamoto noong 2018, na may 5.70 meters.
Kamakailan lamang ay napagdesisyunan niyang mag-ensayo sa Athens, Greece bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa kompetisyo. Ngunit bago ang Asian Games, sasagupa muna si EJ sa apat pang kompetisyon, dalawa sa Switzerland, at isa sa Poland at Belgium.