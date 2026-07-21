Iginiit ng Malacañang na bumaba ang bilang ng mga krimen sa bansa sa kabila ng magkakasunod na ulat ng mga insidente ng krimen. Ayon sa Palasyo ito ay nakabatay ito sa datos ng Philippine National Police (PNP).
Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas napapansin lamang ng publiko ang mga krimen dahil sa malawak na pagbabalita ng media. Gayunman, aniya, mayroon ding mga lugar sa bansa na wala namang naitatalang insidente ng krimen.
“Alam po natin kakareport lamang din ng PNP na yung crime rate ay bumaba 20.6 percent from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4.” Saad ni Castro.
Idinagdag pa ni Castro na hindi rin ikinatutuwa ng pamahalaan ang mga nagaganap na krimen.
Dahil dito, patuloy umanong pinalalakas ng PNP ang police visibility at pinabibilis ang pagtugon sa mga insidente upang mapanatili ang kaligtasan at mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga komunidad.