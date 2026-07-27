Nagbabala ang Philippine National Police (PNP) na maaaring arestuhin ang mga indibidwal na magsusunog ng effigy sa gitna ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas.
Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr., maaaring paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Batas Pambansa Blg. 880 o Public Assembly Act of 1985 ang pagsusunog ng effigy sa mga pampublikong pagtitipon.
Inatasan ni Nartatez ang PNP, Department of Environment and Natural Resources (DENR), at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na makipag-ugnayan sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga lalabag.
Inutusan din niya ang Quezon City Police District (QCPD) na idokumento ang mga insidente ng pagsusunog ng effigy para magamit bilang ebidensya sa posibleng mga kasong kriminal.
Samantala, pinabulaanan ng PNP chief ang batikos ng mga militanteng grupo na sobra o “overkill” ang deployment ng 21,000 pulis para sa SONA.
“There is no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety,” ani Nartatez.
“We are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety as well as peace and order,” dagdag niya.
Ayon kay Nartatez, mas makabubuti para sa publiko ang maximum security measures kaysa sa minimal security sa ginaganap na taunang talumpati ng Pangulo.