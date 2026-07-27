Laban kontra cancer, pasasalamat sa France healthcare system ibinahagi ng jowa ni Nadine
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Sa isang emosyonal na post sa Tiktok, binalikan ng Filipino-French partner ni Nadine Lustre na si Christophe Bariou ang kaniyang karanasan sa paglaban sa cancer makalipas ang tatlong taon.
Ani ng 27-anyos na businessman, pinayuhan siya ng doktor na ilang linggo na lamang ang natitira sa kaniya nang ma-diagnose ang sakit.
"I experienced the darkest sensation of fear, which is something i thought I had already know because it was not the first time I was in a life threatening situation," saad niya.
Kinatakutan umano ni Bariou ang sitwasyon lalo na at marami pa siyang gustong gawin at matupad sa buhay.
"I thought, I’ll never have kids, my own family, or finish what I started in Siargao. I will never get my first barrel surfing. Why is this happening to me? Why me? I felt so full of life and suddenly finding out I had a couple weeks left to live was devastating to say the least," pagbabahagi niya.
Naisip din daw ni Bariou na manatili na lamang sa Siargao at i-enjoy ang nalalabi niyang araw ngunit napagdesisyunang lumipad patungong France para magpagamot sa isang specialized hospital na inirekomenda ng ibang doktor sa kaniya.
Nadiskubre umano sa businessman ang isang napakabihirang uri ng lymphoma na wala pang naitatalang survival rate. Sa kabila nito, mas pinili pa rin niyang sumailalim sa anim na buwan na treatment.
"Not only was I lucky enough to benefit from the best treatments available from the leading cancer research center in Europe, but all of this was completely free of charge thanks to the rights the French fought for. It just makes me think how unfair it can be in other countries when something as bad as this hits," pasasalamat niya.
Mas pinalakas umano ng kinaharap na sakit ang motibasyon ni Bariou na agarang magpagaling at bumalik sa mga bagay na gusto niyang gawin.
"It was a brutal reminder that life is fleeting. We do not have the luxury to wander and be mindless. I want to be mindful and conscious in every action," reyalisasyon niya.
Pinasalamatan din ni Bariou ang mga umalalay sa kaniya sa panahon na iyon kasama ang dating nobya, pamilya, at mga kaibigan.
Ayon din sa businessman, minabuti niyang ibahagi ang karanasan bilang pakiki-isa sa mga taong kumakaharap sa parehong sitwasyon.
"This was something I never thought I’d share at all on social media. Maybe I never did because I preferred not to be seen as the victim or to use this illness to appeal for pity. And while I was successfully overcoming it, I saw many around me losing their lives trying to, so it didn’t feel right to talk about myself," dagdag niya.