Nangangamba ngayon si Senador JV Ejercito kung sakaling magpang-abot ang kasalukuyang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, at hearing ng budget para sa taong 2027.
Ayon kay Sen. JV, malaki ang posibilidad na magkulang ang natitirang panahon para sa budget hearing, kung sakaling tumagal pa ang isinasagawang impeachment trial.
"Bilang chairman ng committee on finance, 'pag nag-abot ito, kasabay ng budget, yung hearings malaking priblema ito. Talagang kulang sa oras, nakita niyo naman kung gaano kalaking oras ang kinakain ng impeachment hearings, tapos alam niyo naman ang budget magdamagan yan.", ani ng Senador.
Bukod pa riyan, nais na umano ng Senador na bumalik sa normal na pamumuhay, dahil sa napag-iiwanan na umano tayo ng mga kalapit nating mga bansa sa Asya.
"Makabalik na sana sa normal na pamumuhay kaagad tayo, dahil napag iwanan na tayo ng mga karatig bansa natin, tapos ito tayo we are stuck in this kinds of exercises. ", saad ni Ejercito.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang impeachment proceedings, samantalang wala pang balita sa schedule ng budget hearings.