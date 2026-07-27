Iginiit ni Presidential Communications Office (PCO) Undersecretary Claire Castro na "hindi kawalan" ang hindi pagdalo ng ilang senador sa State of the Nation Address (SONA) ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, ika-27 ng Hulyo.
"Hindi naman po sila kawalan," diretsahang pahayag ni Castro.
"Ang Pangulo po ang importante rito at ang mga opisyal na interesadong makinig sa Pangulo. So 'yung ibang opisyal na hindi gustong makinig sa Pangulo, hindi natin sila pipilitin. Kung gusto nilang magbakasyon o mangibang-bansa, hindi natin sila mapipilit," dagdag pa niya.
Inaasahan ang hindi pagdalo ng ilang senador mula sa Senate minority bloc katulad nina Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Loren Legarda, at ang kapatid mismo ng pangulo na si Senador Imee Marcos. Naka-itim na kasuotan ang mga naturang senador sa isinagawang plenaryo kanina sa Senado bilang anyo ng protesta laban sa administrasyon.
Dumagdag sila sa listahan ng mga hindi makakadalo dahil sa kasalukuyang pagkakapiit nina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta dahil sa magkahiwalay na kaso ng plunder. Samantala, nananatili namang hindi pa tiyak ang estado ni Senador Bato Dela Rosa matapos siyang tumakas mula sa Senado noong ika-13 ng Mayo.
Hindi rin dadalo sa SONA si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nahaharap sa impeachment trial dahil sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo at ng kaniyang pamilya, pati na rin sa usapin ng hindi maipaliwanag na yaman.