Malugod na inanunsyo ni Senador Bam Aquino ang pagsasabatas ng Republic Act No. 12321 o ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA) Schools Act, kung saan siya mismo ang principal sponsor at co-author.
Pinirmahan ng pangulo nito lang ika-22 ng Hulyo ang batas, sa ilalim nito ay isinasaayos at pinagtitibay ang suporta ng pamahalaan para sa mga pampublikong paaralan sa basic education na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na lugar.
Nakasaad dito ang pagbibigay ng mas mabilis na pag-abot ng de-kalidad na edukasyon, kabilang ang pagsasaayos sa imprastraktura gaya ng dagdag na mga silid-aralan, gayundin ang matugunan ang kawalan ng kuryente, mahirap na transportasyon, at limitadong mga kagamitan sa pagkatuto.
“Malaki ang maitutulong ng batas upang mabawasan ang mga sitwasyong kailangang lumusong sa ilog, maglakad ng ilang kilometro sa gitna ng init, o tumawid sa mga sirang tulay ang ating mga estudyante bago makarating sa paaralan," saad ng Senador sa isang post.
Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education malaki ang pasasalamat ni Aquino sa mga kapwa niya mambabatas sa pagsasabatas ng GIDA Schools Act, at sinabing ito rin ang kaniyang unang panukala na naisabatas mula nang makabalik siya sa Senado.
“Maraming salamat sa aking mga kapwa senador, kongresista, at sa lahat ng naging bahagi ng pagsasabatas ng GIDA Schools Act. Ikinatutuwa kong ito rin ang kauna-unahang panukalang ating naisabatas mula nang muli tayong maglingkod sa Senado.”
Matatandaan naman na isa ang batas na ito sa mga nabanggit ng Pangulo na pagtutuunan ng pansin at palakasin ang sektor ng edukasyon.