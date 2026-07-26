Inilagay na sa high alert ang Southern China habang nasa 340 000 na ang inilikas dahil sa Bagyong Noul (dating Kiyapo).
Ayon sa National Weather Center ng Tsina, sumasadsad na sa kalupaan si Noul sa timog ng Guangdong bandang 3:50 kaninang madaling araw.
May dalang 145 kph na hangin ang bagyo na siyang nagdadala ng malalakas na hangin at pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon, maging sa Hongkong pati na rin sa timog at silangang Taiwan.
Nasa 150 flights na rin ang kanselado sa Hongkong airport dahil sa bagyo at inaasahang madadagdagan pa.