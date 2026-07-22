Nasamsam ng mga awtoridad ang hinihinalang shabu mula sa isang 17-anyos na mag-aaral sa Grade 9 sa isinagawang inspeksyon sa isang paaralan sa Barangay Banago, Bacolod City noong Lunes.
Ayon sa Police Regional Office–Negros Island Region (PRO-NIR), naghinala ang isang guwardiya sa laman ng bag ng estudyante habang ito ay dumaan sa exit ng gate.
Sa isinagawang inspeksyon, natagpuan ang dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 30 gramo at nagkakahalaga ng P204,000. Agad naman na iniulat ng guwardiya ang insidente sa Police Station 3.
Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy kung saan nanggaling ang iligal na droga at para alamin kung ang menor de edad ay posibleng ginamit sa iligal na kalakalan ng droga.
Inilagay ang bata sa protective custody at isinailalim sa pangangalaga ng Social Development Center (SDC) para sa kaukulang interbensyon at disposisyon.
Isusumite naman ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa forensic laboratory para sa pagsusuri.