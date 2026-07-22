Nangunguna ang pangalan ni Senador Christopher "Bong" Go sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong Miyerkules, ika-22 ng Hulyo, para sa 2028 National Election.
Kinuha ang datos simula ika-28 ng Hunyo hanggang ika-3 at 6 ng Hulyo.
Si Senador Bong Go ay nakakuha ng 27 percent ng boto na sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21 percent. Nagtabla naman sa ikatlong pwesto sina Senador Bam Aquino at dating Senadora Grace Poe na kapwa nakakuha ng 14 percent. Kasama rin sa listahan sina Senador Erwin Tulfo na may 9 percent, Senador Kiko Pangilinan na may 4 percent, at MMDA General Manager Nicolas Torre III na may 0.5 percent.
Sa pagkapangulo naman, nangunguna pa rin si Bise Presidente Sara Duterte na nakakuha ng 49 percent.
Sumunod sa listahan si Naga City Mayor at dating Bise Presidente Leni Robredo na may 26 percent, habang si Senador Raffy Tulfo naman ay nakakuha ng 14 percent. Pantay naman sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may tig-1 percent.
Sa kasalukuyan, ang ikalawang pangulo pa lamang ang nagpapahiwatig ng kanyang pagtakbo sa eleksyon para sa pinakamataas na posisyon, habang sa pagka-bise presidente naman ay wala pang opisyal na naghahayag ng kumpirmasyon.