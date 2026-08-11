Malacañang on Tuesday reminded barangay officials to step up efforts against indiscriminate garbage dumping following the discovery of a “sea of trash” along a reclaimed portion of Manila Bay in Parañaque City.
Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said the Palace was shocked by the amount of garbage that surfaced in front of Baclaran Church on Monday following days of torrential rains.
“Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo noon pa naman natin ito pinapaalala pero iyong tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura — parang may lumalangoy, may gustong lumangoy sa dagat ng basura,” Castro said during a Palace briefing.
Castro said keeping waterways clear cannot be the responsibility of the government alone and called on the public to do its part.
“Nais natin ay magkaroon nang maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo lahat po tayo ay magtulung-tulungan,” she said.
“Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho nang magtrabaho pero ang ating mga kababayan ay pabaya nang pabaya tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos, hindi puwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi,” Castro added.
She urged barangay officials to strengthen monitoring of waterways, including installing CCTV cameras to identify people caught illegally dumping garbage.
“So, doon (CCTV) pa lang po sana ay maayos na dahil malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay — although, alam nating magsisipag sila pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin ito kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito, ng mga basurang itinapon natin, talagang babalik at babalik sa atin,” she said.
Castro stressed that improperly discarded garbage can clog waterways and eventually return to communities during heavy rains and flooding.