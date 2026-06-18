Mga natatanging pelikula at bituin, pararangalan sa The 9th Eddys

Isang maningning at puno ng kasiyahang pagtatanghal at pagbibigay-parangal sa mga natatanging bituin at bumubuo sa mga pelikulang Pilipino ang inaasahan sa nalalapit na 9th The Eddys (Entertainment Editors’ Choice) sa ika-5 ng Hulyo sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts sa Pasay City.
Sa pag-oorganisa ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd), ang seremonya ay pangungunahan ng mga hosts na sina Concert Queen Pops Fernandez at batikang TV anchor Kim Atienza.
Ang mga natatanging pelikulang Pilipino na ipinalabas sa iba't ibang platforms sa nakalipas na taon ay maglalaban-laban para sa mga parangal sa labing-apat na kategorya, kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Actor, at Best Actress.
Magbubukas ang programa sa isang special production number kasama sina Fred Moser at Kanata Tapia ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 at ang cast ng advocacy drama na I’m Perfect.
Ipipresinta naman ng Kapuso actor at AKTOR PH chairman na si Dingdong Dantes ang mga nagawa at patuloy na mga hakbangin ng organisasyon sa pakikipagtulungan sa SPEEd, habang ang dalawang grupo ay patuloy na bumubuo ng mga programa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at pakikipagtulungan sa industriya.
Pangungunahan ng singer na si Jamie Rivera ang isang taos-pusong pagtatanghal para sa posthumous tribute segment.
Maghahandog ng espesyal na awitin ang bossa nova singer na si Andrea Gutierrez at ang singer-songwriter na si David Young bilang pagsasara ng programa.
Ang ika-9 na edisyon ng The Eddys ay ididirek ng concert director na si Calvin Neria, mula sa produksiyon ng Echo Jham sa ilalim ng pamamahala ni Ms. Mhae Sarenas.
Ang taunang kaganapan ng SPEEd ay sinusuportahan ng Playtime Entertainment, Manila Marriott Hotel, Globe Telecom, Unilab Inc., Sound Check, at Beautéderm Corporation.
Nagsilbing pangunahing venue partner ang Luxent Hotel. Dito isinagawa ang screening ng mga nominadong pelikula at ang natakdang pag-aanunsiyo sa Hunyo 25 ng mga nominado sa bawat kategorya, kung saan si QC Councilor Alfred Vargas ang magiging espesyal na panauhin.
Tulad ng mga nakaraang taon, ang Chan Robles & Company sa pangunguna ni Juancho Robles ang mangangasiwa sa pagbibilang ng boto upang tiyakin ang transparency sa proseso ng pagpili.
Kasalukuyang pinamumunuan ni Tessa Mauricio-Arriola ng The Manila Times, ang SPEEd ay binubuo ng mga entertainment editor at mga mamamahayag mula sa mga pangunahing broadsheet, tabloid, at nangungunang online news portal sa buong bansa.
Ang Eddys ay nagsisilbing paraan ng grupo sa paghikayat sa mga Filipino filmmaker, producer, manunulat, aktor, at iba pang kaalyadong artista sa industriya ng pelikula sa Pilipinas na ipagpatuloy ang kanilang hilig sa paglikha ng mga pelikulang sumasalamin sa realidad ng lipunan habang kinikilala rin ang artistikong merito at epekto sa takilya.
Para sa iba pang detalye, pumunta lang sa opisyal na Facebook page ng The Eddys (The Entertainment Editors’ Choice).