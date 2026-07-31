Pansamantalang sinuspinde ng Pasig City Regional Trial Court (RTC) ang pagpapatupad ng P85 dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila sa pamamagitan ng isang status quo ante order.
Batay sa dalawang pahinang kautusan na may petsang Hulyo 24, bahagyang pinagbigyan ni Pasig RTC Executive Judge Achilles Bulauitan ang petisyong inihain ng Readycon Trading and Construction Corporation at R-II Builders Incorporated laban sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board-NCR (RTWPB-NCR) at National Wages and Productivity Commission (NWPC).
Sa kanilang petisyon, hiniling ng dalawang kumpanya sa korte na pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng wage increase at ibalik muna ang dating antas ng minimum wage habang dinidinig ang kaso.
Gayunman, hindi pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng mga petitioner na maglabas ng 72-hour Temporary Restraining Order (TRO). Ayon sa RTC, kinakailangan munang mabigyan ng sapat na panahon ang sangay ng hukuman na mabubunot sa raffle upang masusing mapag-aralan ang mga merito at legal na batayan ng aplikasyon para sa TRO.
Matatandaang ipinatupad na noong Hulyo 25 ang unang bahagi ng wage increase na nagkakahalaga ng P60 mula sa kabuuang P85. Samantala, ang natitirang P25 ay nakatakdang ipatupad sa Enero 20, 2027.
Bago ito, kinuwestiyon ni Ombudsman Jesus Crispin “Boying” Remulla kung may basbas umano ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ipinatupad na wage increase ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa ilalim ng Department of Labor and Employment (DOLE).