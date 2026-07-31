Dismayado ang ilang mga netizens dahil sa mga isyung hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa kaniyang ikalimang State of the Nation Address (SONA) noong Lunes tulad ng flood control scam at anti-dynasty bill.
Isang taon mula ilantad ng pangulo ang ma-anomalyang flood control projects, hinaing ng mga mamamayan ay wala pang naipapakulong na "masterminds' katulad na lamang nina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Kongresista Zaldy Co.
Nabanggit man ni Marcos Jr. na "hindi siya pangulo ng kaniyang pangulo o kaibigan" at may narekober ng halos P25 bilyon sa korap na proyekto, nais pa rin ng mamamayan ng mas konkretong balita at hakbang upang tuluyang mapanagot ang mga sangkot dito.
Sa isang panayam ng DAILY TRIBUNE, ani ng mga mamamayan, "kulang at hindi pa lahat ng kasabwat ay napapanagot taliwas sa pangako ng Pangulo na gagawin ito bago magpasko noong nakaraang taon."
Isa ring isyung idinadaing na hindi naisama ay ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty bill.
Depensa naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi na naisama ang panukala sa talumpati dahil hindi pa ito naiaakyat sa Senado.
"So hintayin na lang natin kung papaano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam dahil sa ting pagkakaalam ay ang Senado yata ang kinakailangan pang may tapusin," aniya.
Bukod dito, inalmahan din ang hindi pagsama sa SONA ng kontrobersyal na PAX Silica, kung saan hinihintay ng taumbayan ang magiging aksyon ng pamahalaan sa magiging lubhang epekto nito sa kalikasan, mga magsasaka, at mga indigenous groups.