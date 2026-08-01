Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang "weak leader" si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam na isinagawa sa The Hague, Netherlands.
Ayon kay Duterte, nakikita niya ang kakulangan ng pagkakaisa at respeto sa loob ng pamahalaan.
Nilinaw rin niya na wala siyang personal na galit sa Pangulo, ngunit nananatili ang kanyang pagtutol sa paraan ng pamamahala nito.
Dagdag pa ni Duterte, ang lahat ng kanyang mga pahayag at komento tungkol sa Pangulo ay bahagi ng paggamit niya ng kanyang karapatan sa malayang pagpapahayag.
“Wala kaming away ni BBM, wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente dahil he’s a weak leader and the country is in chaos, not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos,” ayon pa sa Bise Presidente.