Pinayagan ng Sandiganbayan ang kampo ni dating senador Ramon "Bong" Revilla Jr. na makapagpiyansa, ayon kay Atty. Dennis Pulma, Clerk of Court ng Third Division ng anti-graft court.
Sa desisyon ng korte, sinabi nitong hindi napatunayan ng prosekusyon na mayroong “strong evidence of guilt” laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation na may kinalaman sa umano'y "ghost" flood control project sa Pandi, Bulacan.
Samantala, ibinasura ng Sandiganbayan ang mga kahilingan ng mga kapwa akusado ni Revilla na sina former Department of Public Works and Highways (DPWH) Bulacan district engineers Brice Hernandez, Jaypee Mendoza, Arjay Domasig, Emelita Juat, at DPWH personnel Juanito Mendoza and Christina Pineda
Itinakda ng korte ang piyansa ni Revilla sa P1 milyon bilang kondisyon ng kanyang pansamantalang paglaya habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kaso.
Ayon sa ulat, nakapaglagak na rin si Revilla ng kanyang piyansa sa pamamagitan ng electronic payment system.