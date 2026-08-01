Gulantang ang inabot ni World No. 10 Elina Svitolina matapos siyang pataubin ni Alex Eala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open nitong ika-1 ng Agosto.
Muli na namang nadagdagan ang listahan ng mga bigating manlalarong tinalo ni Eala matapos niyang pataubin ang pambato ng Ukraine (6-3, 6-4).
Isang dikit na simula ang ipinamalas ng dalawa sa opening set, kung saan nakuha ng Pinay tennis star ang bentahe 4-3, at hindi na pinapuntos pa ang kalaban, naselyuhan sa 6-3 pabor kay Eala.
Kumana naman sa second set si Svitolina, at nag tala ng 2-0 na kalamangan, ngunit ginapang ni Eala ang lamang sa kalagitnaan ng laro, kung saan muli niyang inurong sa 5-4, bago niya tuluyang pataubin sa 6-4 na panalo.
Papasok sa quarterfinals, mataas ang kumpiyansa ni Svitolina matapos niyang pataubin si Veronika Kudermetova ng Uzbekistan, 7-6, 6-4, sa nakaraang round, ngunit naantala ang kanyang kampanya sa panalong ito ni Alex.
Samantala, masaya si Eala sa kanyang panalo at iniuugnay ito sa kanyang magandang mindset at pagpapanatili ng ritmo sa buong laban.
“I don’t think that it's specifically because of who I’m up against with. I think I came in with a great mindset today, I think I was playing really well. And of course, Elina hit some good shots, she was being aggressive, especially in the second set. So I’m really happy that I was able to kind of keep my rhythm,” ani Eala.
Sa semifinals, unang beses na haharapin ni Eala si four-time Grand Slam champion Naomi Osaka, na kabilang sa mga itinuturing na paborito sa torneo.
Malaki naman ang respeto ni Eala kay Osaka dahil sa mga naabot nito sa kanyang karera at sa naging impluwensya nito sa loob at labas ng tennis court.
“She’s of course such an accomplished player, and I think she’s made waves on and off the tennis court, for so many reasons. There’s so much respect for her for that. I’m really excited,” saad ni Eala.