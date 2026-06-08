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DYARYO TIRADA

Operasyon ng General Santos Airport, pansamantalang sinuspinde dahil sa lindol at tsunami rarning

Operasyon ng General Santos Airport, pansamantalang sinuspinde dahil sa lindol at tsunami rarning
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Pansamantalang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang operasyon ng General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol at paglalabas ng tsunami warning sa Mindanao.

Ayon sa inilabas na pahayag ng CAAP, ipinatutupad din ang Notice to Airmen (NOTAM) simula alas-8:45 ng umaga at mananatiling epektibo hanggang alas-3:00 ng hapon ngayong araw.

Operasyon ng General Santos Airport, pansamantalang sinuspinde dahil sa lindol at tsunami rarning
General Santos Airport suspends operations after quake, tsunami warning
Operasyon ng General Santos Airport, pansamantalang sinuspinde dahil sa lindol at tsunami rarning
Quake shuts GenSan gateway, grounds Visayas flights

Patuloy na isinasagawa ang pagsusuri sa kakayahan at kondisyon ng mga kagamitan sa air navigation facilities upang matiyak ang kaligtasan ng operasyon ng paliparan.

Pinapayuhan naman ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline para sa pinakabagong impormasyon hinggil sa status ng kanilang mga biyahe.

CAAP
Mindanao
General Santos
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