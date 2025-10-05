Heart Evangelista, ‘iba’ ang influence

Iba raw talaga ang energy at atmosphere ng Paris Fashion Week pag present si Heart Evangelista ayon sa ilang netizens.
Parang mas marami raw excited at interested na social media users sa mga outfit ni Heart na nag-decide na hindi muna roon dumalo.
Kahit na nga raw maraming Pinoy na ang kasalukuyang rumarampa sa ginaganap na PFW, obserbasyon nila, iba ang mood at dating ng mga outfit ni Heart.
Kasalukuyang nasa Paris sina Anne Curtis, Pia Wurtzbach, Kylie Versoza, Maggie Wilson, Michelle Dee, Sarah Lahbati, Max Collins, Gabbi Garcia among others.
Obserbasyon pa ng ibang netizens baka rin kasi ang dami nang Pinoy doon kaya’t parang naging ordinary event na lang ang dating ng malaking fashion ganap sa City of Lights.
Pwede rin namang ganun nga.
Kung sabagay ang advantage kasi ni Heart ay mahusay siyang magsulat at very creative.
Pinag-iisipang mabuti ang mga caption and music sa kanyang reels.
Ganundin ang mga outfit kaya laging kasali sa mga Best Street Style.
But anyway, wala man siya sa Paris, parang may sarili naman siyang version ng nasabing fashion event.
Naka-outfit din siya at parang nasa pictorial ng mga sponsored brand niya like may pasilip siya sa Dior couture.
May pictorial siya sa Prada at iba pang luxury brand.
Kaya naman nag-trending ang photos ng latest Instagram at Facebook post ni Heart.
Abangers ang fans niya mga ganap niya na nag-uunahang magkomento sa look ng misis ni Senator Chiz Escudero.
At ang nakakaloka, may mga hanash pa ang ibang fans sa mga nandoon sa Women’s Spring/Summer 2026.
Isa lang ang sigurado kung ganun, iba ang influence ng isang Heart Evangelista.