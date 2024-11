NEWS

US Ambassador at the Belenismo sa Tarlac 2024

At the "Belenismo sa Tarlac" festival in Capas on Saturday, 9 November 4024, U.S. Ambassador to the Philippines MaryKay L. Carlson snapped a selfie with Tarlac Heritage Foundation founders Doña Isabel Suntay and Dr. Isa Suntay in front of Belen Nativity scene. She praised the people of Tarlac for their intricate Belen displays, celebrating their unique talent