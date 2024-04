Komaki ng Lions FC pinadama ang lakas

Naipadama ni Shuto Komaki, ang Hapones na forward ng Kaya FC-Iloilo, ang kanyang lakas sa mga nakalaban ng kanyang koponan matapos makapuntos ng limang goals sa unang tatlong laro nila sa

Philippines Football League (PFL).

Ang 23-anyos na manlalaro ay nakatatlong assist na rin para tulungan ang Lions na manatiling walang talo ngayong season.

Sinabi ng dating Albirex Niigata Singapore FC star na bagama't masaya siya sa kanyang mga kontribusyon sa Kaya FC-Iloilo, nais pa rin niyang pagbutihin ang paglalaro upang matulungan ang Lions na mapanatili ang titulo ng PFL.

“Masaya akong makakuha ng maraming goal at assist. Still, we must win our next game and I have to try and prepare better,” pahayag ni Komaki, na nakaiskor ng hattrick sa kanilang 10-1 panalo laban sa Maharlika Taguig FC noong Linggo.

Tamang-tama ang pagdating ni Komaki dahil tumaon ito na nawala ang nagwaging Golden Boot noong nakaraang season na si Daizo Horikoshi. Si Horikoshi ay na umalis noong Enero upang sumali sa Trat FC sa Thailand League 1.

Sinabi ng head coach ng Kaya, si Yu Hoshide, na maayos ang paghahalo ni Komaki sa kabila ng pagsali sa kanila noong Pebrero lamang.

Dagdag pa niya, mas masusubok pa si Komaki sa kanilang paghaharap sa One Taguig FC sa Sabado sa Rizal Memorial Football Stadium.

“Nag-aadjust siya sa mga taktika ko at nag-a-adjust din ang mga players sa istilo ni Shuto. Mahilig din siyang mag-stay sa Pilipinas so it works out for us,” ayon kay Hoshide.

“Gagawin namin ang dapat naming gawin sa susunod naming laban. Yan ang style naming," dagdag niya.