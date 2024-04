Sundalong nalunod binigyan ng medalya

Isang miyembro ng Philippine Army na namatay sa pagkalunod matapos iligtas ang buhay ng dalawang bata dalawang linggo na ang nakararaan ay nakatanggap ng posthumous na medalya.

Ang pamilya ni Technical Sergeant Samuel Garbo, isang miyembro ng 78th Infantry “Warrior” Battalion, ay tumanggap ng Bronze Cross Medal sa ngalan niya noong Biyernes, Abril 19, sa kanyang lamay sa Giporlos, Eastern Samar.

Si Brigadier General Noel Vestuir, Commander ng 802nd Infantry (Peerless) Brigade, kasama si Lieutenant Colonel Joseph D. Bugaoan, kumander ng 78 IB, ay nag-abot din sa pamilya ng P413,000 na ibinigay ni Philippine Army Commanding General Lt. Gen. Roy Galido sa pamamagitan ng Special Tulong Pinansyal.

Namatay si Garbo matapos iligtas ang buhay ng mga batang nalulunod na sina Kate Bernadette Batula, 13 taong gulang at Keisha Marie Batula, 9 taong gulang, sa may Barangay Locsoon noong Abril 8.

Ang 803IB, sa isang pahayag, ay nagsabi na si Garbo ay nagpapalamig sa dalampasigan nang makita niya ang dalawang bata na inaalog ng malalaking alon ng karagatang Pasipiko. Walang pag-aalinlangan, agad na tinulungan ni Garbo ang mga bata at itinulak sila sa pinakaligtas na bahagi ng dalampasigan.

Ngunit habang siya ay malapit nang makabangon sa mga alon na nagtulak sa kanya sa pampang, siya ay nahimatay dahil sa pagod sa paglangoy laban sa agos ng malalaking alon.

Narekober lamang si Garbo nang dumating ang mga tagasaklolo ngunit idineklara itong patay na ng mga duktor ng panlalawigang ospital ng Silangang Samar.

“Ang kanyang kilos ng katapangan at kahandaang tumulong sa iba na hindi nababahala sa kanyang personal na kaligtasan ay naglalaman ng mga mithiin ng isang tunay na mandirigma at nagpapakita ng pinakamagandang tradisyon ng sundalong Pilipino,” sabi ng 78IB.

“There’s no perfect human being, my father is not perfect but he is a perfect father for us,” sabi ng anak ni Garbo na si Mariel nang matanggap niya ang medalya sa ngalan ng kanyang pamilya.

Ang Bronze Cross Medal ay isang solong gradong dekorasyong militar ng Armed Forces of the Philippines na iginagawad para sa “kabayanihan na may kinalaman sa panganib ng buhay.”

Ang medalya ay ibinibigay sa mga nasa serbisyo na gumagawa ng kusang-loob na pagkilos sa harap ng malaking panganib sa itaas at higit pa sa tawag ng tungkulin; at ang mga gumagawa ng iba pang mga gawa na pinatunayan ng pambihirang katapangan na hindi kinasasangkutan ng direktang pakikipaglaban sa kaaway.

Ang mga labi ni Garbo ay inilibing sa Giporlos Public Cemetery na may 21-gun salute bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan.