Red Lions, Saints pasok sa semifinals ng PBA D-League

Pinalo ng Marinerong Pilipino-San Beda ang Keanzel Basketball, 127- 67, habang tinalo ng Go Torakku-St. Clare ang CCI-Yengskivel, 114-106, sa quarterfinals para umabante sa Final Four ng 2024 Philippine Basketball Association D-League Aspirants’ Cup noong Lunes sa Filoil EcoOil Center sa San Juan.

Nag-set up ng rematch ang Marinerong Pilipino-San Beda sa Centro Escolar University habang haharapin ng Go Torakku-St. Clare ang top seed at two-time defending champion EcoOil-La Salle sa best-of-three series na magsisimula sa Huwebes.

Ang Red Lions at ang Saints ay umabante sa quarterfinals na may twice-to-beat na kalamangan ngunit hindi na kailangan ng dagdag na laro para maisakatuparan ang kanilang mga layunin.

Si Nygel Gonzales ay nagtala ng 17 puntos upang manguna sa anim na iba pa na nag-double digit sa scoring para sa Red Lions, na iginiit ang kanilang dominasyon nang maaga ngunit kailangan ng isang malaking ratratan sa ikatlong yugto upang idispatsa ang kanilang kalaban.

Isang 17-8 run para buksan ang third period ay nagpalayas sa Keanzel Basketball, na humila sa loob ng 33-39 sa huling bahagi ng second quarter. Lumobo ang kalamangan nila sa 82-51 pagpasok sa ikaapat.

Lumitaw din ang Saints para sa madaling panalo nang sumugod sila sa 15 puntos na kalamangan sa halftime. Ngunit tumanggi ang CCI-Yengskivel na umalis nang tahimik.

Lumaban ang Crusaders sa likod nina Jhone Amansec, Kenneth Tener at Julius Valderama para manatili sa laban, 43-47, pagpasok sa pang-apat at panghuling yugto.

Gayunpaman, natalo ni Torakku-St. Clare ang kanilang mga karibal sa fourth period para tapusin ang panalo.