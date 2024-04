Levi Ruivivar nasungkit ng pwesto sa Paris Olympics

Kahit on its way out na sa kontensyon, nanaig pa rin sa Converge ang makakopo ng panalo at matapos ang eight-game losing skid nito, naka-isa na rin ang FiberXers laban sa Meraclo Bolts, 104-99, sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup sa Philsports Arena sa Pasig City.

Kumamada si Bryan Santos ng big time sa second half kung saan nagpaputok ito ng 16 sa kanyang team-high na 22 puntos sa ikatlong quarter nang ang Converge ay pumutol ng 12-game skid overall mula noong Commissioner’s Cup.

“We’re very excited for this win. We kept our minds out of our previous eight losses. I told them before the game to put out eight straight losses behind,” sabi ni FiberXers head coach Aldin Ayo.

Naisalba ng Converge ang kampanya nito sa kabila ng pag-foul out ng pangunahing gunner na si Alec Stockton sa kalagitnaan ng fourth period.

Nagtapos si Stockton na may 20 puntos, si Justin Arana ay nagtala ng 18 puntos, pitong board at pitong assist habang sina Schonny Winston at John Delos Santos ay may 14 at 10 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Binasag ni Santos ang 97-97 tie sa pamamagitan ng malaking trey na wala pang tatlong minuto ang natitira, na nagpasiklab sa pangwakas na 7-2 run na natatakpan ng basket ng Delos Santos.

“We prepared hard against San Miguel but fell short (last game). But in this game, we only had one day to prepare, almost the same game plan and the same approach. The players are motivated, the whole team is motivated for this win,” sabi ni Ayo.

Ang Meralco, na naglaro nang wala si Almazan na nagsisilbi ng one-game ban kasunod ng kanyang pagkakasangkot sa isang viral traffic violation noong nakaraang linggo, ay bumagsak sa sunod-sunod na pagkatalo para sa 3-5 slate na nakatabla sa Phoenix.

Nanguna si Chris Newsome sa Bolts na may 25 puntos, si Chris Banchero ay may 20 habang si Aaron Black ay nakakuha ng 19 markers, anim na assist at tatlong rebound.

Mainit ang kamay ni Banchero sa first half nang ipasok niya ang tatlong sunod na triples sa 17-0 run ng Meralco para i-overhaul ang 36-42 deficit sa 4:25 ang nalalabi sa second quarter at gawing 53-42 bentahe sa pagpasok ng halftime.