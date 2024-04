Siopao asado o bola-bola?

Pinuri ni Pangulong Marcos ang 223 kadeteng pulis na nagtapos sa PNP Academy sa Silang, Cavite nung isang araw. Karapat-dapat naman silang parangalan, lalo na ang Valedictorian ng 2024 Klase ng Layag-Diwa na si Maria Camille Cabungcal Cabasis ng Lian, Batangas.

Pursigido si Cabasis na magtapos ng kursong pagpupulis kahit pa siya’y babae. Sa kanyang valedictory speech, sinabi niya ang hirap na pinagdaanan niya makamit lamang ang pinapangarap na diploma at karera ay katulad ng pinagdaanan ng kanyang mga kaklase. Ganoon rin ang kwento ng marami pang mga estudyanteng Pilipino na karamihan ay kabilang sa mga mahihirap na pamilya.

Ayon kay Cabasis, ang pagsisikap at pagsasakripisyo niya ang nagpatatag sa kanya at nagbigay-daan para sa kanyang matagumpay na edukasyon. Ito rin aniya ang magsisilbing kasangkapan ng katulad niya upang harapin ang hamon ng buhay.

Nagtrabaho si Cabasis habang nagkokolehiyo bilang tauhan sa isang photocopy center at sumasahod lamang ng P25 kada oras. Nagtinda rin siya ng siopao sa kanyang mga kaklase upang mapondohan ang kanyang pag-aaral sa kakarampot na kinikita niya.

Karaniwan na ang pagbebenta ng pagkain ng mga mag-aaral, pati na mga guro, upang may kitang ipandaragdag sa kanilang baon at pambili ng mga kailangan sa pag-aaral. Naririyan ang magtinda sila ng pastilyas, kendi, sampaloc, chichirya, tosino at kung anu-ano pa. Pero para kay Cabasis, siopao ang kanyang nilalako na ngayon ay nagkakahalaga ng di bababa sa P30 bawat isa.

Masarap ang siopao lalo na kung mainit at may sarsang matamis na hinahalo sa palaman sa loob ng puting tinapay. Ang palaman ay maaaring asado o bola-bola.

Noong nasa mataas na paaralan naman siya, sumasali siya bilang majorette sa mga bandang nagmamartsa sa mga pista sa kanilang bayan.

Matindi rin ang pinagdaanan ng buong Klase ng Layag-Diwa dahil taong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, nagsimula ang pagkakadete nila. Halos naka-lockdown sila at hindi nadadalaw ng kanilang mga kamag-anak.

Marahil ay nahubog ang tatag ng loob, lakas ng katawan at talino ng mga bagong kadete dahil sa pinaghalong mga hamon ng kahirapan, pandemya at pagtitinda ng siopao na hinarap nila at naungusan. Kaya sa mga estudyanteng humaharap sa parehong hamon, tandaan na may kapangyarihan ang siopao, asado man o bola-bola, na dalhin ang sinuman sa tugatog ng tagumpay sa buhay.