Apat na Pinoy seafarers palalayain

Inihayag ng Department of Foreign Affairs na palalayain na umano ng Iran ang apat na Pinoy seafarer na kabilang sa crew ng container ship na MSC Aries na kanilang kinubkob kamakailan.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, patuloy pa rin ang pakikipag-usap nila sa embahada ng Iran sa Pilipinas at sa Philippine Embassy sa Iran.

“Ang sinabi sa amin ng embahada ng Iran so far, pati doon sa kanila, I will quote, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang 'yung apat na Pilipino. Tingnan natin kung magkakatotoo ito at pipilitin natin,” saad ni De Vega.

Dagdag niya, maayos ang kalagayan ng apat na Pilipino at nakausap na rin nila ang kani-kanilang pamilya sa Pilipinas.

“Ang balita, number 1, mahusay naman ang kalagayan nila. Pinapakain sila, healthy sila,” sabi ni De Vega. “Ang magandang balita, nakausap nila ang kanilang pamilya. Bawat isa sa apat, bibigyan ng pagkakataon na makatawag sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, hindi sila tinatratong preso o hostage.”

Nitong Linggo, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na kabilang ang apat na Pinoy sa mga sakay ng MSC Aries, isang Portuguese-flagged ship, na kinubkob ng Iran.