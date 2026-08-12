Hindi pa rin papaawat ang bashers ni sports reporter Apple David kahit nagbanta na itong magkakaso!
Sa isang Facebook post, ani Apple, "papunta na tayo sa exciting part."
"I already said it before that everyone on social media, personal or dump account are covered by law and can be traced," sulat niya.
Dagdag pa nito, too late na raw kung magdi-delete ng comments ngayon ang mga netizens. "I'll see some of you guys soon," aniya.
Hindi naman papatalo ang bashers at talagang naninindigan sa mga salitang binitawan ukol sa mamamahayag.
Ani ng ilan sa isang post ng DAILY TRIBUNE:
"Yung ni-real talk ka pero 'di mo matanggap."
"Lagot kayooo. 18-33 years daw makukulong ang mga basher ng groomers."
"Sana po magkasya kami sa korte."
"Mas punishable pa pala mambash kaysa mang groom? lmao."
"AnOng kaso sa paglalahad ng opinyon regarding sa grooming? If the genders were reversed, for sure yung adult is nakakulong na."
"See some of you in court? You mean millions of us."
"The final act of being butthurt hahahaha."
"Diba ok lang daw kasi kumikita naman siya sa mga bashers niya HAHAHA angyareh?"
Say rin ni Atty. Jesus Falcis, mormal lang naman daw na makakuha ng kritisismo ang isang public figure tulad ni Apple lalo na at kinukwestiyon ng mga ito ang ethics niya sa pakikipagrelasyon sa 18-anyos na basketbolistang Chad Gammad.
Empty threats lang daw ang sinabi ni Apple lalo na kung hindi naman kwalipikado sa libel ang sinasbai ng bashers.
"She is a public figure. Unless people cross the libel line, her threats of legal action are empty threats," bwelta ni Falcis.