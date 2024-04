Romualdez kumpiyansa sa investment flows

Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na lalo pang madadagdagan ang investment inflows sa bansa kasunod ng pag host ng Pilipinas sa 6th Indo-Pacific Business Forum (IPBF) ngayong taon na magreresulta sa mas maraming trabaho para sa mga Filipino.

Kung matatandaan, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga top US business leaders na makiisa sa nasabing event sa Manila na nakatakda sa May 21, 2024.

Isinagawa ng PH-US Business Forum sa sidelines ng historic trilateral meeting sa pagitan nina US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, at Marcos.

“I am confident that the 6th Indo-Pacific Business Forum will serve as a springboard for increased investment inflows into the Philippines,” saad ni Romualdez.

Nitong nakaraan, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel “Babe” Romualdez na tinatayang nasa $100 billion investments mula sa US at Japan ang posibleng papasok sa bansa sa susunod na limang taon bilang resulta ng historic trilateral summit.

Inaasahang nasa 500 business leaders, project developers, government officials, at financing sources ang dadalo sa forum kung saan tatalakayin ang ibat ibang usapin gaya sa infrastructure, supply chain resilience, critical minerals, clean energy, the digital economy, emerging technologies, at inclusive trade.

Ang U.S. Trade and Development Agency at ang Philippine government ang mag co-host sa 6th IPBF sa Maynila sa pakikipagtulungan ng U.S. Department of State.

Ayon naman kay Romualdez, ang nakatakdang IPBF gathering dito sa Manila ay nagapatunay na ang Pilipinas ay nagiging hub para sa mga negosyo at pamumunuhan Indo-Pacific region.