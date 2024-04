HOTSHOTS PINATAHIMIK ANG FUEL MASTERS

Mga laro sa Miyerkules

(Ninoy Aquino Stadium)

4:30 p.m. --- Rain or Shine vs NorthPort

7:30 p.m. --- Magnolia vs Blackwater

Nagpamalas ang Magnolia ng isang matinding depensa at nagpakawala ng mainit na offensive outburst sa second half para patahimikin ang Phoenix, 107-93, sa Philippine Basketball Association Philippine Cup nitong Linggo sa Ninoy Aquino Stadium.

Isang mabagsik na inside game ang pinakawalan ni Ian Sangalang, na nagtapos nang may 23 puntos sa nine-of-16 field goal shooting at may siyam na rebounds at limang assist sa ikalawang sunod na panalo ng Hotshots para sa 3-2 win-loss record.

Ang Magnolia ay lumabas mula sa dugout sa halftime na nakatutok sa pagsasa-ayos ng depensa nito matapos payagan ang Fuel Masters na burahin ang 12-point deficit at gawing 11-point lead sa likod ng nakakapasong three-point shooting sa second quarter.

Binigyan ng Hotshots ang Phoenix ng 39 puntos sa second period pa lamang ngunit nagawa nilang limitahan ang kanilang bata ngunit masungit na kalaban sa 36 sa buong second half.

“We had a serious talk about the first half during halftime. We allowed them to score 39 in the second quarter and it’s not us. I think that’s the worst defensive quarter for us. I couldn’t even remember when we last time allowed an opponent to score that much against us,” saad ni Magnolia coach Chito Victolero.

Pinangunahan ni Mark Barroca ang lahat ng scorers na may 27 puntos sa 11-of-19 shooting clip kabilang ang 4-of-9 mula sa rainbow territory para sa Hotshots, na gumawa ng pagpatay sa loob ng shaded area na may 62 puntos sa pintura.

Ang bench ng Magnolia ay may 86 puntos sa pangunguna nina Sangalang at Barroca kung saan si Jio Jalalon ay naglagay ng 13 puntos at si Abu Tratter ay nagdagdag ng walo.

Si Joseph Eriobu ang nag-iisang Hotshots na starter sa double figures na may 11 habang si Jerrick Balanza, na nakuha sa isang trade sa Converge noong Huwebes, ay nag-debut na may dalawang puntos sa halos 15 minutong laro.

Binanat din ng Hotshots ang kanilang depensa sa second half matapos bigyan ng magandang hitsura ang Elasto Painters mula sa labas para sa 10 triples sa unang dalawang quarters. Apat lang ang nakuha ng Phoenix sa second half.

“We gave emphasis on that. We know they scored almost 50 percent on their three-point shots. Actually, Boss Al (Chua) talked about it during halftime but at least we responded well to the challenge of defending their perimeter especially their three-points,” sabi ni Victolero.

“We did a very good job on defense. I thought they’ll score 100 points against us and we’ll have a hard time winning this game. Credit to all the players for their efforts in the second half,” dagdag niya.

Nakuha ng Fuel Masters ang kanilang ikalimang talo laban sa dalawang panalo upang manatili sa ika-11 puwesto.

Nanguna si RJ Jazul sa Phoenix na may 21 puntos, 11 sa ikalawang quarter, at limang assist habang si Ken Tuffin ay nakakuha ng 17 puntos. Nagdagdag si Jason Perkins ng 16 puntos at si Javee Mocon ay nagposte ng 11 para sa Fuel Masters.

Pinaulanan ng Phoenix mula sa labas sa second quarter, nagpako ng walong three-pointer kung saan nakatatlo si RJ Jazul.

Bumaba ng 12 sa simula ng second period, natalo ng Fuel Masters ang Hotshots sa isang 23-point turnaround para kunin ang 55-44 lead sa 1:02 pa bago ang halftime matapos ang layup ni Ken Tuffin.

Pinasok ng Phoenix ang kalahati na may 57-47 kalamangan.

Ang iskor:

Magnolia (107) -- Barroca 27, Sangalang 23, Jalalon 13, Eriobu 11, Tratter 8, Dionisio 7, Lee 7, Abueva 6, Balanza 2, Mendoza 2, Reavis 1, Escoto 0, Laput 0.

Phoenix (93) -- Jazul 21, Tuffin 17, Perkins 16, Mocon 11, Salado 8, Verano 8, Alejandro 6, Rivero 6, Muyang 0, Camacho 0, Daves 0, Lalata 0.

Quarterscores: 28-18, 47-57, 79-77, 107-93.