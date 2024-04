Vanessa Sarno ‘sobrang saya' na makalahok sa Olympics

Masaya ang weightlifter na si Vanessa Sarno na pumasang makasali sa Paris Games sa murang edad na 20.

Sa panayam ng mga mamamahayag pagkabalik nila sa Maynila, sinabi ni Sarno na medyo hindi niya inaasahan ang pangyayari bagaman inasam niya ito matapos ipagtanggol ang kanyang gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

"Sobrang saya po kasi first time ko pong mag-qualify ng Olympics at this young age po, unexpected po na makakasali na po ako ng Olympics," pahayag ni Sarno, ayon sa ulat ng ABS-CBN News.

Nalampasan ni Sarno ang kanyang personal best sa pagtala ng kabuuang 245 kilogramo sa 71-kg na dibisyon sa International Weightlifting Federation (IWF) World Cup sa Phuket, Thailand noong nakaraang linggo. Nagtapos siya na ikalima ang ranggo sa nasabing torneo.

Sinabi ni Sarno na isa sa mga sakripisyong tiniis niya sa pagkwalipika sa Olympics ay ang pagbawas ng oras sa kanyang pamilya.

"Sobrang hirap, like andami ko pong need i-sacrifice, 'yung una po is ma-away sa family ko po, 'yung time ng family ko po," sabi niya sa ABS-CBN News.

Sinabi rin ng pride ng Tagbilaran City na umaasa siyang walang pinsalang makahahadlang sa kanyang pagsasanay habang nangakong kakanselahin ang lahat ng ingay upang tumutok sa kanyang layunin.

"'Yung pinaghahandaan ko po is ma-beat ko po 'yung best ko tsaka may goal po ako or target na total para makapanalo po ako ng medalya sa Olympics," dagdag niya.

Nagsilbing inspirasyon ni Sarno ang Tokyo Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz.

"Nakaka-inspire po 'yung story ni ate Hides po na kahit ilang beses po siyang nadapa is bumangon po siya nang bumangon hanggang sa makapagmedalya po siya. 'Di po siya sumuko hangga't hindi niya po nakamit 'yung isang gintong medalya ng Olympics. po."