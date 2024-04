KINGS TAOB SA PELICANS

LOS ANGELES (AFP) — Pinalakas ng New Orleans Pelicans ang kanilang pag-asa na makakuha ng automatic playoff berth kasunod ng 135-123 road victory laban sa Sacramento Kings.

Sa isang mahalagang labanan sa Western Conference sa hilagang California, sina Zion Williamson at C.J. McCollum ay parehong nagtapos na may 31 puntos habang kinumpleto ng Pelicans ang impresibong wire-to-wire win.

Ang resulta ay nangangahulugan na makakamit ng New Orleans ang ikaanim na puwesto sa Kanluran -- at iiwasan ang play-in tournament -- kung manalo sila sa kanilang huling dalawang laro, sa Golden State sa Biyernes at laban sa Los Angeles Lakers sa bahay sa Linggo.

Ang Pelicans ay palaging may kontrol pagkatapos ng isang mapangwasak na pagganap sa unang quarter kung saan sila ay sumakay sa 34-11 lead sa isang yugto pagkatapos ng isang 18-0 run.

"Throw the first punch to the last punch, and go out on our shield," sabi ni McCollum. "Understand the work, understand the preparation, have fun with it and just enjoy the blessing of being able to play this game at a high level.”

Ang pagkatalo ng Kings ay nag-iwan sa kanila sa ikawalong puwesto sa Kanluran sa 45-35 -- isang kaparehong rekord ng ika-siyam na puwesto sa Golden State at ang ika-10 puwesto na Lakers, ibig sabihin ay malamang na bumaba sa wire ang huling standings.

Umangat ang Golden State sa 45-35 matapos talunin ang natanggal na Portland Trail Blazers 100-92 sa Oregon.

Nanguna si Stephen Curry sa pag-iskor ng Warriors na may 22 puntos kung saan nagdagdag si Jonathan Kuminga ng 19.

Bumagsak ang Eastern Conference top seed Boston sa ikalawang sunod nitong pagkatalo sa 118-109 home failure sa New York Knicks sa TD Garden.

Ang Knicks star na si Jalen Brunson ay nagtapos na may 39 puntos upang ipagpatuloy ang kanyang nakakasilaw na pagtakbo ng kamakailang porma. Ang Knicks guard ay umiskor na ngayon ng 35 puntos o higit pa sa kanyang huling limang outings.

Kasama sa pinakahuling birtuoso na pagsisikap ni Brunson ang anim na three-pointer sa 15-of-23 shooting performance mula sa field.

Pangatlo ang Knicks sa Eastern Conference na may 48-32 record, isang laro sa likod ng second-placed Milwaukee (49-31) may dalawang laro sa regular season na natitira.

Ang Boston (62-18) ay sumailalim sa kaunting boos mula sa mga tagahanga ng bahay nito sa huling buzzer, at ang sentro ng Celtics na si Kristaps Porzingis ay walang reklamo sa tugon ng karamihan.

"We got booed at the end for a reason," sabi ni Porzingis. "This was not the team that our fans love. But best believe we're going to show up when we need to. We've got a week of work now ahead of us, a couple of games to bounce back and time to get going on all cylinders."